هكذا استقبل الليث حجو فوز مسلسل الندم في استفتاء "سيدتي " لبرامج ومسلسلات رمضان 2016

فاز المسلسل السوري " الندم " للكاتب حسن سامي يوسف والمخرج الليث حجو من إنتاج شركة "سما الفن" بجائزة أفضل عمل سوري ضمن استفتاء "سيدتي" لبرامج و مسلسلات رمضان 2016 .

المخرج الليث حجو عبر عن سعادته بالجائزة وقال في حديث خاص لـ "سيدتي نت" أنه سعيد بالحصول على الجائزة وبتقييم الجمهور الذي هو شهادة مهمة جداً لأي عمل، وتوجه الليث بالشكر للجمهور الذي صوّت للعمل ولفريق العمل وكذلك لمجلة سيدتي ".

من جهة أخرى علمت " سيدتي نت " أن المخرج الليث حجو لم يحسم خياره بالنسبة للعمل الدرامي الذي سيخرجه الموسم القادم مع وجود العديد من النصوص التي يقوم بقراءتها " .