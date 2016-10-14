كايت ميدلتون تسافر إلى لندن في الدرجة الاقتصادية

فاجأت الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton ركاب الدرجة الاقتصادية في الطائرة المتّجهة من هولندا إلى إنجلترا بركوبها معهم كأيّ مسافر عادي.

وسحرت الدوقة كلّ الركاب بإطلالتها المميزة باللون الأزرق، وبتواضعها اللافت والنادر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجلس فيها كيت في الدرجة الاقتصادية، إذ كانت قد عادت عام 2011 برفقة زوجها الأمير ويليام William من لوس أنجلوس إلى لندن في الدرجة الاقتصادية.

يشار إلى أن دوقة كامبريدج قد وصلت يوم الثلاثاء المنصرم إلى هولندا، في أول جولة ملكية خارجية بمفردها، حيث زارت متحف Mauritshuis لمشاهدة معرض لأعمال رسّامين من القرن السابع عشر مستعارة من المجموعة الفنية المملوكة للأسرة الملكية البريطانية، كما تلتقي عاهل هولندا الملك فيليم ألكسندر Willem-Alexander ، بالإضافة إلى حضورها جلسة نقاش حول الإدمان والصحة العقلية في مقر إقامة السفير البريطاني.

كيت ميدلتون تزور هولندا في أول جولة ملكية خارجية بمفردها

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