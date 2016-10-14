أبرزها "الصواريخ": محمد منير يفرض قائمة ممنوعات على جمهور حفلاته

بدأ المطرب محمد منير مراجعة كلّ ما يخص حفله المنتظر مساء 20 أكتوبر الجاري في مسرح أوبرا جامعة مصر، ووضع "قائمة ممنوعات" لضمان خروج الحفل بدون مشاكل، أولها عدم السماح بدخول أطفال أقل من 10 سنوات خوفاً من تعرضهم للأذى مع الحضور الغفير المنتظر لطلاب الجامعات، كما أصر على تفتيش الجمهور لمنع دخول الصواريخ الضوئية المشهورة بالشماريخ، وأخيرا طلب الاستعانة بقوات الشرطة الرسمية لتأمين الحفل رافضاً إشراف الحرس الجامعي.

منير العائد من ألمانيا بعد رحلة فحص طبي، شارف على تجاوز أزمة جذع القدم التي أصيب بها مؤخراً، وسيبدأ خلال 48 ساعة بتفقد مسرح دار أوبرا جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر، ليطمئن بنفسه على تجهيزات الصوت والإضاءة، إلا أنه طلب من الجهة المنظمة الالتزام بقائمة الممنوعات، خاصة وأن الحفل هو الأول له في القاهرة منذ فترة طويلة، ومن المنتظر أن يشهد اقبالاً غير مسبوق، وهو لا يريد أن يعرض الأطفال أو الجمهور للخطر.