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هيفاء وهبي ومروان خوري في حفل مشترك في لوس أنجلوس

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الجمعة 14-10-2016 17:03

تتواجد الفنانة هيفاء وهبي في فرنسا حيث تمضي إجازتها، بعد أن أمضت الفترة الماضية في الولايات المتحدة الاميركية.
من ناحية أخرى تغادر هيفاء إلى الولايات المتحدة مجدداً وتحديداً إلى نيويورك، حيث سيتم تكريمها في 27 نوفمبر\تشرين الثاني المقبل، في حفل توزيع الجائزة العالمية "Big Apple Music Award Platinium EDITION"، عن فئة "Diamond Award" حيث تكون هذه جائزتها لعام 2016 بعدما تم تكريمها أيضاً في العام الماضي 2015.
من ناحية أخرى تستعد هيفاء لإحياء حفل ضخم في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة مع الفنان الشامل مروان خوري.
يشار إلى أن هيفاء ستصدر البومها الجديد خلال الفترة المقبلة، وهي كانت قد طرحت منه أغنيتين هما "أهضم خبرية" و"ما تيجي نرقص".

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سيدتي