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أصالة تثير البلبلة على "تويتر" وتشتم فنانة فما علاقة لطيفة التونسية؟

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الجمعة 14-10-2016 17:49

بيروت_ هيام بنوت

أثارت الفنانة أصالة الجدل بسبب سلسلة تغريدات، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "توتير" شتمت فيها إحدى الفنانات من دون أن تسميها، وتزامنت مع إطلالة الفنانة لطيفة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم"، مع جعل البعض يظن أنها توجه كلامها اليها.
وكتبت أصالة في إحدى التغريدات" يا الله أصعب شي حدا يكون صوته كتير بشع ويكون مفكر ح انو حلو".
وأضافت في تغريدة ثانية" والله صعبة"، وتابعت في تغريدة ثالثة" لأ ولاّ الحديث. غباء وفتاوى".
تغريدات أصالة أثارت فضول المتابعين، الذين أطلقوا سلسلة تغريدات طلبوا منها أن تذكر بوضوح اسم الفنانة التي تقصدها بكلام، فغرد أحدهم "طيب ليش ما بتقولي بنعرفك قادرة وقوية"، ثم غرد متابع آخر انها تقصد الفنانة لطيفة". بينما كتب متابع آخر" ليش تكرهين لطيفة. إتقي الله وخليكي كلبج أبيض الى متى وأنت تظلين حاقدة على الناس"
اصالة ما لبثت أن ردت قائلة على تساؤلات، ولكنها رفضت أن تذكر إسم الفنانة التي كانت تتوجه إليها بتغريداتها، وكتبت " مو حلو منكم تقولوا هيك واللي عم بحكي عنها تقريباً قلال منكم بيعرفوها"، وأضافت "هي وحدة جديدة وبالنسبة للطيفة فإنت بتعرف قديش بحبها وبحب ثقافتها".
فمن هي الفنانة التي كانت تقصدها أصالة وهل التغريدات التي اطلقتها في نفس المقابلة التلفزيونية الخاصة بالفنانة لطيفة كانت صدفة وليس أكثر؟
يشار إلى ان أصالة، طرحت البومها الخليجي الثالث "اعلق الدنيا"، والذي تعاملت فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين الخليجيين.

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سيدتي