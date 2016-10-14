بالصور: بيرين سات عادت إلى فريق مسلسل "السلطانة كوسيم"

اجتمع نجوم الموسم الأول من المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم" معاً للإحتفال في مطعم في اسطنبول ببدء الموسم الثاني قريباً.

وضم الاجتماع الفنانين الذين انتهى دورهم نهائياً في المسلسل، مثل بيرين سات التي آثرت بإرادتها الإنسحاب من بطولة الموسم الثاني لأسباب خاصة، فحلت زميلتها الممثلة نورغول يشلشاي بديلة لها بشخصية السلطانة كوسيم، ومتي هوروز أوغلو الشهير بذو الفقار الذي قتل على أيدي زملاء أنكشاريين خونة، وقادر دغولو الشهير بالأمير محمد جيراي الهارب إلى القوقاز، وإسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بالمشرفة جنة التي قتلت خلال التمرد على السلطان عثمان، وغولغان أرسلان الشهيرة بالسلطانة فخرية التي سممها زوجها درويش باشا بأمر السلطان أحمد الأول لمحاولتها قتله بالسم، وأسليهان غورباز الشهيرة بالسلطانة حليمة التي قتلها بالسم جارية في قصرها بأمر من السلطانة الوالدة كوسيم لإعادة العرش السلطاني لإبنها مراد الرابع بعد مقتل شقيقه الأكبر من والده السلطان عثمان على أيدي الباشا داوود، وبوران كوزوم الشهير بالسلطان مصطفى المجنون.

واجتماعهم مجدداً بعد انتهاء عرض الموسم الأول بفترة طويلة وقرب عرض الموسم الثاني بفريق ممثلين جديد، يؤكد أنهم ليسوا زملاء مهنة فقط بل أصدقاء حقيقيين أيضاً.

وارتدت بيرين سات في السهرة حذاءً أسود مفتوحاً من الخلف ومزين بالفرو ثمنه (2650) ليرة تركية أي ما يوازي الألف دولار ، ووصفت السهرة بالجميلة، وأبدت سعادتها بلقاء زملائها الأعزاء مجدداً.

ولم يبد على بيرين سات أي تغيير ملحوظ في وزنها يدل على إنها حامل كما ادعت بعض الوسائل الإعلامية.

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