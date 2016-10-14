امل بوشوشة نجمة غلاف مجلة "سيدتي": هذا رأيي بـ شيرين عبد الوهاب وأعشق نيللي كريم

أمل بوشوشة شخصية ليس من السهل أثناء حوارك معها الوقوف على رأي أو جواب جازم منها رغم أن في داخلها ألف رأي ورأي، لكن سياسة المحظور التي تعتمدها هي بورصة إجاباتها.

ممثلة غير متابعة لكافة المسلسلات، غير آبهة لكل ما يقال عنها ولكل ما «ينم» (يحكى) عنها. مغنية عربية ولكنها لا تسمع أغنية عربية وغير متابعة لكل الإصدارات الفنية. فهي موجودة في الساحة الفنية وغير موجودة. ومع ذلك نجوميتها ساطعة ولها قاعدة جماهيرية. وتشتغل بصمت لكي تحصد نجاحاً مدوّياً. حاورتها "سيدتي" في اللقاء التالي..

بعد مشاركتك في مسلسل «سمرقند» ومسلسل «العراب» بجزءيه الأول والثاني، ماذا تحضّر أمل بوشوشة للموسم الدرامي 2017؟

بصراحة لديّ عدد من النصوص التي أقرأها، لكني مازلت أبحث عن دور مستفزّ محرّض لطاقاتي الدرامية. على كل حال، مازال الوقت مبكراً للتحدّث عن الدور الذي سأختاره.

الكتّاب والمخرجون الذين تعاملت معهم لديهم خبرة بطاقتك الدرامية، هل عرضوا عليك دوراً تبحثين عنه؟

هناك العديد من النصوص المكتوبة والموجودة لدى الكتّاب والمخرجين تمّ عرضها عليّ، ولكن الدور الذي يعرض علي وأرفضه قد يرسو على غيري من الممثلات. وأنا ألتزم الصمت في هذه الحالة، ولا أتحدّث عنه علناً وأتباهى أن هذا الدور قد عرض عليّ.

بعد البطولة الثنائية في مسلسل «ذاكرة الجسد» الذي لعبته إلى جانب النجم جمال سليمان لم نشهد لك بطولة ثنائية ثانية، بل بالعكس انتقلت من بطولة ثنائية إلى عمل درامي جماعي. وهذا التحوّل يعتبر في اللغة الدرامية تراجعاً، ما تعليق أمل بشوشة؟

جنسيتي الجزائرية منحتني وسام البطولة في مسلسل «ذاكرة الجسد» لأن القصة جزائرية، لكن بعد ذلك عندما عرض عليّ دور في مسلسل لبطولة جماعية مع كبار نجوم الدراما وافقت، لأن البطولة الثنائية بعد مسلسل «ذاكرة الجسد» لم تشكّل هاجساً بالنسبة لي حتى لا أرضى إلا بها (أي بطولة ثنائية). بالعكس البطولة الجماعية مع نجوم كبار حافز للعطاء أكثر.

بين دورك في مسلسل «سمرقند» ودورك في مسلسل «العراب»، أي دور استفزّك كممثلة؟

بلا شك دوري كنرمين في «سمرقند» دور خفيف الظل. المسلسل بدأ مع دور نرمين وانتهى بها. عليا في مسلسل «العراب» شخصية قوية، لكن نرمين كانت أقرب إليّ.

ميساء مغربي حرّة أن تشيد بمن تريد

تردّد أن في كواليس تصوير «سمرقند» كان هناك جفاء وغيرة بينك وبين الممثلة ميساء مغربي؟

لا شيء بيني وبين زملائي. وإذا كان هناك أي شيء سلبي أواجههم به مباشرة. فأنا لست كغيري أقول كلاماً في الكواليس ومن ثم أطلّ على المنابر الإعلامية وأقول كلاماً مغايراً. في كواليس «سمرقند» احترمت نفسي واحترمت زملائي، وعندما انتهى تصوير المسلسل ذهب كل منا في سبيله محافظاً على علاقة محترمة مع زملائه.

الممثلة ميساء مغربي ورداً على سؤال من «فانز» الممثلة حنان الخضر عن رأيها بها كممثلة، أشادت بحنان التي شاركت في «سمرقند» وتغافلت عنك؟

الموضوع ليس مهماً بالنسبة لي ثم ميساء حرّة أن تشيد بمن تريد. عملي هو من يشيد بي.

أنت وحنان الخضر تخرّجتما من برنامج «ستار أكاديمي»، لماذا هي لعبت دور مغنية في مسلسل «سمرقند» واستفادت من صوتها وغنّت، بينما أنت اكتفيت فقط بدور الراقصة نرمين في وقت كنت قادرة على توظيف صوتك في خدمة دورك؟

دوري في «سمرقند» كان يتضمّن لوحات رقص، وأحببت أن أرسم لنرمين خطاً درامياً خاصاً بها ولم أحب أن أحمّل الشخصية عدّة مهام: رقص وغناء.

هل إشادة الممثلة ميساء مغربي بالممثلة حنان الخضر رغم أنها مبتدئة وتغافلها عنك يعود إلى أن حنان وميساء من البلد نفسه المغرب وأنت من الجزائر؟

لا أتدخّل في هذه الأمور وأرفض التعليق على هذا السؤال. فأي ممثلة تكلّمت عني في الإعلام بالسوء لن أرد عليها مهما حاولت. وهذا الأمر ينطبق على أي ممثل أيضاً. أتعامل مع الزملاء في الدراما كما يتعاملون معي بكل احترام.

هل تابعت المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان المبارك أو في فترة إعادة عرضها مرّة أخرى؟

صدقاً وبصراحة لم أتابع سوى مسلسل «سمرقند». كنت أخرج طوال الشهر مع أصدقائي، لكن شاهدت بعض الحلقات من مسلسل «نص يوم» وأعجبت بعمل المخرج سامر برقاوي وأحببت «شغل» (تمثيل) نادين نسيب نجيم وتيم حسن. ورأيت بعض المشاهد من مسلسل «أفراح القبة» لكني لم أركّز فيه، لذلك لا أستطيع أن أبدي رأيي فيه. لم أتابع مسلسل «سقوط حر» للنجمة نيللي كريم لكن أنا أعشق هذه الممثلة، لديها تمكّن في الأداء الدرامي. وتنسى أنها جميلة أثناء أدائها مشاهدها.

أنا غير مطّلعة على الدراما الخليجية

هل تتابعين مسلسلات خليجية؟

لا أتابع وغير مطّلعة على الدراما الخليجية.

طالما أنك غير متابعة لكافة المسلسلات وغير مطّلعة على الأعمال الدرامية بشكل عام، كيف بإمكانك أن تتطوّري وتحسّني من أدائك؟

أعتمد على إحساسي وعلى نص المسلسل والشخصية التي سأؤدّيها، فأبحث عن تفاصيل الشخصية من خلال احتكاكي بالناس. مرّات كثيرة أجلس مع نساء يتحدّثن ويثرثرن فأراقب تصرفاتهنّ وأحفظها، لربما في المستقبل يعرض عليّ دور يشبه هذه الحالات من النساء.

أمل بما أنك فنانة وصوتك جميل، هل استمعت مؤخراً للإصدارات الفنية الجديدة لكل من الفنانة إليسا والفنان ماجد المهندس و«فنان العرب» محمد عبده؟

لم أسمع لأحد منهم شيئاً. في الأساس لا أسمع أغاني عربية. أسمع فقط أغاني غربية.

أمل ونجوم «ذا فويس»

أي من برامج الهواة كنت تتابعين؟

تابعت برنامج «ذا فويس». فكرة البرنامج استهوتني كثيراً وكنت متابعة جداً للأصوات المشاركة. كذلك أعجبت في «آراب أيدول» بمحمد عساف وتفاعلت معه كثيراً.

ما رأيك بلجنة تحكيم برنامج

«ذا فويس»؟

. الفنان عاصي الحلاني؟

أهم نجم لبناني وهو صديق.

. الفنان صابر الرباعي؟

فنان مهم جداً.

. الفنانة شيرين عبد الوهاب؟

كتلة إحساس، فنانة عفوية تتصرّف على طبيعتها.



أين أمل بوشوشة المغنية اليوم؟ لماذا لا تحب الألقاب؟ أي ممثل درامي تشعر أنها مرتاحة معه في التمثيل وأنهما قد يشكّلان سوياً بطولة ثنائية؟ من هما الفنانان اللذان كانت تحب حضور مهرجاناتهما هذا الصيف؟ ما الوظيفة التي كانت تهوى أن تشغلها ثم عدلت عن رأيها؟ ما الذي يحبه زوجها بها؟ ولماذا قالت برافو لـ سعد المجرد؟ تابعوا الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها في اللقاء الذي أجرته "سيدتي" مع الفنانة أمل بوشوشة في العدد 1858 الموجود حالياً في الأسواق

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