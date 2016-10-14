أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها، إعلان العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة عن مقتل 15 إرهابيا واستشهاد 12 مجندًا فى هجوم إرهابى، إضافة إلى متابعة تداعيات مشروع قرارى اليونسكو بجعل القدس مكانا خاصا للمسلمين، وغيرهما من الأخبار.

وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، فى بيان له اليوم الجمعة، أنه فى صباح اليوم، قامت مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية بمهاجمة أحد نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعى، وعلى الفور تم الاشتباك معهم وتمكنت عناصرنا من قتل 15 إرهابيا وإصابة عدد منهم، وجارى استكمال أعمال البحث والتمشيط للمنطقة للقضاء على باقى العناصر التكفيرية.

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكرى التقى ظهر اليوم الجمعة بمستشار النمسا كريستيان كيرن، فى إطار الزيارة التى يقوم بها حاليًا إلى العاصمة النمساوية فيينا، حيث عبر وزير الخارجية عن ترحيبه بالدفعة التى شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب المقابلة، التى تمت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار النمساوى فى نيويورك سبتمبر الماضى على هامش فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقب فعاليات قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، وما خلصت إليه المقابلة من نتائج إيجابية.

وسلم وزير الخارجية المستشار النمساوى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى الموجه إليه، والذى يتضمن الترحيب بتلبية الدعوة التى وجهها المستشار النمساوى للرئيس للقيام بزيارة إلى النمسا، ويتضمن الخطاب كذلك تقديم الدعوة للمستشار النمساوى لزيارة القاهرة.

من خلال ربط الأحداث التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة بعضها ببعض، وبالتحليل يبدو أن هناك مؤامرة مستحكمة لإسقاط البلاد فى وحل الفوضى، وتمكين جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ومن خلفها حلفائها داعش والقاعدة.

تجمع العشرات من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمام مستشفى المعادى للاحتفال بعيد القوات الجوية الذى يوافق 14 أكتوبر، كما رفعوا لافتات تحمل صور الرئيس الأسبق وهتفوا بالأغانى الوطنية.

وعربيا، التقى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية وقاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، أمس الخميس، مع مجموعة من الحاخامات اليهود، في منزل الرئيس الإسرائيلي "رؤفيلين ريبلين "

وتعليقا على الحادث الإرهابى الذى شهده كمين زقدان فى سيناء أدان مجلس الوزراء العمل الإجرامى الذى قامت به اليوم عناصر إرهابية بأحد نقاط التأمين بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة، ومقتل بعض من هذه العناصر الإجرامية.

فى سياق آخر قال مصدر أمنى، أن الإنتربول المصري سترسل خلال أيام وفداً أمنياً لاستلام سيف الدين مصطفى، خاطف الطائرة، بعد أن قضت محكمة فى قبرص بتسليمه لبلاده.

وأكد ياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، أنه تم تأجيل زيارة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لمحافظتى قنا وسوهاج، والتى كان مقررًا لها يومى الأحد والاثنين، بعد صدور تكليف من قبل الرئاسة بمشاركة الوزير فى اجتماعات القمة الـ19 لدول الكوميسا، والتى ستعقد بمدغشقر خلال الفترة من 19 إلى 17 أكتوبر الجارى.

اقتصاديا، كشف المهندس هشام مكاوى، الرئيس الإقليمى لشركة "بى بى" شمال أفريقيا، عملاق النفط البريطانى، أن الشركة ستستثمر 13 مليار دولار فى مصر خلال الفترة ما بين 2016- 2020، موضحاً أن هذه الخطة مدفوعة إلى حد كبير بمشروعين رئيسيين وهما مشروع غرب دلتا النيل ومشروع أتول حيث يجرى تنفيذهما حاليا بكفاءة فائقة.

وبعد ساعات من الضغوط الإسرائيلية على منظمة العلوم والفنون والثقافة "اليونسكو"، لإقرارها مشروع قانون يعتبر المسجد الأقصى مكانًا مقدسًا خاص بالمسلمين، نشرت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لـ"اليونسكو"، بيانًا خاصًا، اليوم الجمعة، تراجعت فيه وأعربت فيه عن رفضها لهذا القرار، مشددة على أن "مسجد الأقصى أو الحرم الشريف هو أيضًا جبل الهيكل، وفيه حائط المبكى أقدس مكان لليهود".

وخيم الحزن على أهالى قرية الشعراء بدمياط عقب تلقيهم نبأ وفاة الشاعر الكبير فاروق شوشة، الذي وافته المنيه فجر اليوم الجمعة عن عمر يناهز ال80 عام، وكشف شقيق الراحل، أن آخر امنياته كانت تزويد مكتبة القرية بالكتب، لتثقيف الشباب.

وشكلت جمارك البريد السريع بقرية البضائع بمطار القاهرة، لجنة جمركية لفحص بنطلون جينز لدى وصوله من بريطانيا داخل طرد بريدى بعد العثور على فاتورة بقيمته التى بلغت 850 جنيها استرلينى.

وحررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 6 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 190180 لتر بنزين وسولار ، فيما حررت 26 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 308 إسطوانة، و 11 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 21048,530 طن، و111 قضية مخالفات مخابز.

وقرر مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مد فتح باب تغيير رغبات عضوية النواب باللجان النوعية والانتقال من لجنة إلى أخرى، لمدة 48 ساعة تنتهى غدًا السبت، بعد أن كان مقررًا غلق الباب، اليوم الخميس، وسط توقعات بإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان يوم الاثنين المقبل.

لجأ أحد الأشخاص لحيلة ماكرة لتهريب المخدرات أثناء سفره إلى السعودية، حيث اختمرت فى ذهنه فكرة وضع المواد المخدرة داخل العيش الشمسى، إلا أن الأجهزة التقنية الحديثة بمصلحة أمن الموانئ كشفت المخدرات قبل تهريبها.

200 ألف دولار هو ما تكلفته هيلارى كلينتون لصياغة نفسها من جديد، الوصول لمنصب رئيسة الولايات المتحدة ليس سهلاً هكذا كانت تعلم ولهذا أنفقت كل هذه الأموال، فالجميع مُستعد الآن للمقارنة بين الرئيسة الأولى للولايات المتحدة هيلارى كلينتون "هذا فى حال فوزها بالانتخابات" وبين السيدة الأولى ميشيل أوباما التى أوشكت على مغادرة البيت الأبيض.

نجح فريق من العلماء بجامعة كامبريدج بإجراء الخطوة الأولى، نحو تطوير شكل جديد لعلاج مرض السكر من النوع الأول، والذى حال نجاحه، قد يعنى نهاية لحقن الأنسولين التى يعانى منها الأشخاص المتضررون من هذا المرض، وكثير منهم من الأطفال.

حول الملاكم الأمريكى فلويد مايويذر المُلقب بالملاكم الذى لا يهزم، صورته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر إلى صورته وهو يقود الجمل بجوار أهرامات الجيزة، كنوع من دعم السياحة المصرية، عقب الجولة السياحية التى قام بها أمس الخميس بشوارع القاهرة.