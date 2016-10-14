إصابة ابن رئيس أركان الهيئة الهندسية بحادث كمين زقدان بعدما قتل 4 تكفيريين

تعرض الملازم أول عمر محمود فهمى نصار، ابن اللواء أركان حرب محمود فهمى نصار، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للإصابة فى حادث الهجوم على كمين زقدان فى وسط سيناء بعدما نجح في تصفية 4 عناصر إرهابية من المجموعة التى هاجمت الكمين صباح اليوم الجمعة .

والحالة الصحية للملازم أول عمر محمود نصار مستقرة بعدما تم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقى العلاج اللازم .

وقد شارك الملازم البطل إلى جوار جنوده في الكمين ببسالة شديدة ونجح مع زملائه من إحباط العملية الإرهابية التى كانت تستهدف اسقاط كمين زقدان وسط سيناء .