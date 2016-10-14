أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مدرب صن دوانز : الزمالك له نفس حظوظنا في التتويج بدوري الأبطال

Google+ Print
مدرب صن دوانز : الزمالك له نفس حظوظنا في التتويج بدوري الأبطال مدرب صن دوانز : الزمالك له نفس حظوظنا في التتويج بدوري الأبطال

بيتسو موسيماني مدرب صن داونز

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب الأفريقي، أنه يؤمن بحظوظ فريقه في التتويج ببطولة أفريقيا كما يؤمن أيضًا بأن الزمالك لديه نفس حظوظنا للتتويج بالبطولة.

ويلتقي السبت الزمالك مع فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونفي موسيماني – في تصريحاته اليوم الجمعة – ما تردد حول أنه قلل من الزمالك في تصريحات للإعلام الجنوب أفريقي مطالبًا بعدم الالتفات إلى كل ما يقال مؤكدًا على احترامه لفريق الزمالك.

وأشاد مدرب صن دوانز بمؤمن سليمان مدرب الزمالك مؤكدًا أنه مثل أخيه ومدرب واعد وله مستقبل كبير في عالم التدريب، وطالبه بعدم الاستقالة كما صرح من قبل في حالة الخسارة، حيث أنه أمامه الكثير في عالم التدريب.

وأوضح موسيماني أنه يعمل حساب للعديد من لاعبي الزمالك مثل أحمد الشناوي حارس منتخب وكذلك المدافعين علي جبر وأحمد توفيق وطارق حامد والهداف باسم مرسي، واعتبر أن شيكابالا من الأساطير في كرة القدم الإفريقية، وأشاد بالنيجيري ستانلي والفارق الذي صنعه للزمالك منذ انتدابه للفريق.

واختتم مدرب صن دوانز تصريحاته مؤكدًا أنه غير مصدق حتى الآن أنه في نهائي البطولة الإفريقية علي الرغم من تواجد عدد من الأندية الكبيرة وعلي رأسهم الأهلي والزمالك الذي اعتبرهم أنهم أكبر ناديين في إفريقيا، ورفض موسيماني الحديث عن لقاء العودة المقرر له يوم 23 أكتوبر الجاري ببرج العرب مشيرًا إلى أن تركيزه منصب على لقاء الغد والخروج به بأفضل النتائج التي تؤمن لها الفوز بالبطولة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب