مدرب صن دوانز : الزمالك له نفس حظوظنا في التتويج بدوري الأبطال

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب الأفريقي، أنه يؤمن بحظوظ فريقه في التتويج ببطولة أفريقيا كما يؤمن أيضًا بأن الزمالك لديه نفس حظوظنا للتتويج بالبطولة.

ويلتقي السبت الزمالك مع فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونفي موسيماني – في تصريحاته اليوم الجمعة – ما تردد حول أنه قلل من الزمالك في تصريحات للإعلام الجنوب أفريقي مطالبًا بعدم الالتفات إلى كل ما يقال مؤكدًا على احترامه لفريق الزمالك.

وأشاد مدرب صن دوانز بمؤمن سليمان مدرب الزمالك مؤكدًا أنه مثل أخيه ومدرب واعد وله مستقبل كبير في عالم التدريب، وطالبه بعدم الاستقالة كما صرح من قبل في حالة الخسارة، حيث أنه أمامه الكثير في عالم التدريب.

وأوضح موسيماني أنه يعمل حساب للعديد من لاعبي الزمالك مثل أحمد الشناوي حارس منتخب مصر وكذلك المدافعين علي جبر وأحمد توفيق وطارق حامد والهداف باسم مرسي، واعتبر أن شيكابالا من الأساطير في كرة القدم الإفريقية، وأشاد بالنيجيري ستانلي والفارق الذي صنعه للزمالك منذ انتدابه للفريق.

واختتم مدرب صن دوانز تصريحاته مؤكدًا أنه غير مصدق حتى الآن أنه في نهائي البطولة الإفريقية علي الرغم من تواجد عدد من الأندية الكبيرة وعلي رأسهم الأهلي والزمالك الذي اعتبرهم أنهم أكبر ناديين في إفريقيا، ورفض موسيماني الحديث عن لقاء العودة المقرر له يوم 23 أكتوبر الجاري ببرج العرب مشيرًا إلى أن تركيزه منصب على لقاء الغد والخروج به بأفضل النتائج التي تؤمن لها الفوز بالبطولة.

أ ش أ