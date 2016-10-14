وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة ، بـ «جوزيف كاب» رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة النمساوية «فيينا».

واستعرض شكري خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع في مصر خلال الفترة الماضية، وبالأخص على صعيد جهود الحكومة المصرية لضمان الاستقرار السياسي والأمني، واستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وكذا علي الصعيد الاقتصادي، على ضوء قرب الانتهاء من إجراءات الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.

كما تناول وزير الخارجية الجهود المصرية للتعامل مع القضايا الرئيسية في المنطقة والعالم، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وكذا مكافحة التطرف والتشدد ومساعي مصر لنشر قيم الوسطية والاعتدال الإسلامي.

كما أكد وزير الخارجية على تواصل الرغبة المصرية في تكثيف وتعزيز التعاون مع النمسا في المجال البرلماني من خلال قيامه ووفد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النمساوي، وعدد من ممثلي جمعية الصداقة البرلمانية النمساوية مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بزيارة إلى مصر لمقابلة رئيس مجلس النواب المصري، وأعضاء لجنة الشئون الخارجية في المجلس.

من جانبه أهتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان النمساوي بالتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا، وكذلك الجهود المصرية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما التقى وزير الخارجية مع عدد من قادة الأحزاب النمساوية، كما قام بعمل جولة في أروقة المقر التاريخي للبرلمان بدعوة من الجانب النمساوي.