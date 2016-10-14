أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تشكيلة من أجمل الهديا له ولها من سي اتش كارولينا هيريرا

Google+ Print

الجمعة 14-10-2016 21:17

اقترب موسم العطلات، واقتربت معه عملية البحث عن الهدية المثالية التي سنقدمها كعربون شكر وامتنان لم نحب، وكثيراً ما نجد صعوبة في العثور على الهدية المثالية للرجل أو المرأة، لكن مع التشكيلة المميزة التي قدمتها علامة "سي اتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrera فإننا بالتأكيد سنجد الهدية المثالية والتي ستفرح قلوب أحبائنا.
حسث ضمت التشكيلة مجموعة كبيرة من شنط اليد بمختلف الأحجام، كما ضمت أحذية مع كعب عالي ومن دون كعب، اضافة الى الاكسسوارت المتنوعة مثل الأحزمة، والشالات، وغيرها، كما كان هنالك مجموعة مميزة للرجل أيضاً، ولاكسسوارت المنزل أيضاً.
وبذلك ستجدون الهدية المثالية ضمن ما قدمته علامة "سي اتش كارولينا هيريرا" CH Carolina Herrea لتفرحون بها قلوب أحباءكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي