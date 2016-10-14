«فاينانشيال تايمز»:مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن مصر قفزت 10 مراكز مرة واحدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، في عام 2016، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الخامس عالميًا هذا العام، مقارنة بالمركز الـ15 العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن المراكز الأربعة الأولى حصلت عليها الهند والصين وإندونيسيا والولايات المتحدة على التوالي.

وأوضحت الصحيفة أن أن تقدم مصر هذه المراكز الـ10 يثير مرة واحدة يثير الدهشة، في ظل ما تعانيه من تذبذب في سعر العملة، وانخفاض الصادرات والواردات.

وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مشروعات ضخمة، بجانب موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوليو الماضي، على اقتراح الحكومة ووزارة الاستثمار، لإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، يشارك فيه عدد من ممثلي القطاع الخاص، ويعمل باستمرار على تحسين البيئة الاستثمارية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون الاستثمار لزيادة الاستثمارات، مع محاولات لحل المنازعات خارج نطاق المحكمة لتسوية النزاعات بين المستثمر والدولة ومنح حوافز للاستثمار في قطاعات أو مناطق معينة، فضلًا عن وجود حوافز للاستثمار، منها إمكانية السداد الجزئي لتكاليف المرافق العامة.