«كاف» يخطر الزمالك وصن داونز بإجراء كشف للمنشطات عقب لقاء الذهاب

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الجمعة، على طلب نادي الزمالك بتحليل المنشطات للاعبين عقب مباراة الزمالك وصن داونز في ذهاب النهائي الإفريقي.

وأبلغ مسئول “كاف” أحمد مرتضى منصور رئيس البعثة الزمالك، وحمادة أنور المدير الإداري، بالقرار خلال الاجتماع الفني للمباراة، وتم الاتفاق ايضًا على ارتداء الزمالك زيه التقليدي الأبيض، وصن داونز الزي الأصفر وحكام المباراة الزي الأحمر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره صن داونز، في الثالثة من عصر يوم غد السبت، في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.