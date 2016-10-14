وزير الخارجية يلتقي مستشار النمسا في «فيينا»

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بمستشار النمسا «كريستيان كيرن»، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليًا إلى العاصمة النمساوية «فيينا».

وعبر وزير الخارجية عن ترحيبه بالدفعة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب المقابلة التي تمت بين رئيس الجمهورية والمستشار النمساوي في نيويورك، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقب فعاليات قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين، وما خلصت إليه المقابلة من نتائج إيجابية.

كما قام وزير الخارجية بتسليم المستشار النمساوي خطاب رئيس الجمهورية الموجه إليه، والذي يتضمن الترحيب بتلبية الدعوة التي وجهها المستشار النمساوي للرئيس للقيام بزيارة إلي النمسا، ويتضمن الخطاب كذلك تقديم الدعوة للمستشار النمساوي لزيارة القاهرة.

واستمع وزير الخارجية إلى رؤية مستشار النمسا إزاء كافة التطورات ذات الصلة بموضوع اللاجئين والمهاجرين، على ضوء قيام المستشارية النمساوية بتنظيم قمة حول المهاجرين في أوروبا في فيينا في سبتمبر.

كما قدم وزير الخارجية شرحًا وافيًا حول الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل اهتمام الجانب النمساوي بهذه الظاهرة وتداعياتها على القارة الأوروبية بأكملها.

واستعرض شكري خلال اللقاء مجمل تطورات الأوضاع في مصر خلال الفترة الماضية، وبالأخص على صعيد جهود الحكومة المصرية لضمان الاستقرار السياسي والأمني، واستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وكذا على الصعيد الاقتصادي، على ضوء قرب الانتهاء من إجراءات الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي.

كما تناول وزير الخارجية الجهود المصرية للتعامل مع القضايا الرئيسية في المنطقة والعالم وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب على ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وكذا مكافحة التطرف والتشدد ومساعي مصر لنشر قيم الوسطية والاعتدال الإسلامي.

كما أكد شكري علي تواصل الرغبة المصرية في تكثيف وتعزيز التعاون مع النمسا في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقي إلي مستوي العلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة بعد افتتاح منتدى الأعمال المصري النمساوي خلال الزيارة الحالية.

ومن جانبه، اهتم المستشار النمساوي بالتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا وليبيا، وكذلك الجهود المصرية لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفي ختام المقابلة، عبر وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لرئاسة النمسا المقبلة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال عام 2017.