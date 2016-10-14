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ضبط سائق بحوزته 13 قطعة حشيش في الأقصر

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ضبط سائق بحوزته 13 قطعة حشيش في الأقصر ضبط سائق بحوزته 13 قطعة حشيش في الأقصر

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طيبة شمالي محافظة الأقصر، من ضبط “م.خ.ر” 27 سنة سائق، لدي قيادتة دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزته 13 قطعة كبيرة وصغيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 600 جرام و50 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائه والدراجة البخارية وسيلة الانتقال، وبالعرض علي اللواء عصام الحملي مدير أمن الاقصر، قرر بتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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