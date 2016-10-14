غدًا.. مناظرة حول قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة في «90 دقيقة»

يستضيف الاعلامي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، غدًا السبت، ببرنامج “90 دقيقة” على قناة المحور الفضائية، كلاً من النائب عاطف مخاليف نائب رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان ، وذلك في مناظرة حول قرار جامعة القاهرة بالغاء خانة الديانة من الاوراق الرسمية بالجامعة .

ويرد الضيفان على العديد من الاسئلة الشائكة منها، ماذا يعني إلغاء خانة الديانة؟ وهل هي بداية لالغاءها من بطاقة الرقم القومي؟ وهل مصر تعاني من التمييز الديني؟ وكيف يدعم قرار جامعة القاهرة حقوق المواطنة في مصر؟ .