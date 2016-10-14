مظاهرة في الأردن تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل

خرج أكثر من 1000 شخص في تظاهرة وسط العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، للاحتجاج على اتفاق أبرم في نهاية الشهر الماضي، تزود إسرائيل بموجبه الأردن بالغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المتظاهرين عبروا عن رفضهم ما أسموه بـ«غاز العدو»، في التظاهرة التي انطلقت تحت عنوان «يوم الغضب الشعبي في مواجهة صفقة العار» من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وهتف المشاركون “شعب الأردن يا جبار، غاز العدو استعمار” و”من الجنوب للشمال، غاز العدو احتلال”، حاملين لافتات كتب عليها “يقتلون أبناءنا ونشتري منهم الغاز!!” و”لا لاتفاقية العار”، إضافة إلى صور كتب عليها “مجازر العدو الإسرائيلي”.

وارتدى بعض المشاركين قمصانا باللون الأحمر كتب عليها “غاز العدو احتلال”، فيما رفعت أعلام أردنية وردد نشيد “موطني” في نهاية التظاهرة.

ونظم ناشطون إضافة إلى التظاهرات، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطفاء الكهرباء بالمنازل ساعة واحدة مساء أيام الأحد احتجاجا على الاتفاق.

ودافعت الحكومة الأردنية عن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة العبرية مؤكدة أنها “لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل”، وأنها ستوفر على المملكة نحو 600 مليون دولار سنويًا.