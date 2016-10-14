أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مظاهرة في الأردن تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل

Google+ Print
مظاهرة في الأردن تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل مظاهرة في الأردن تندد باتفاقية الغاز مع إسرائيل

جانب من التظاهرة

خرج أكثر من 1000 شخص في تظاهرة وسط العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، للاحتجاج على اتفاق أبرم في نهاية الشهر الماضي، تزود إسرائيل بموجبه الأردن بالغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن المتظاهرين عبروا عن رفضهم ما أسموه بـ«غاز العدو»، في التظاهرة التي انطلقت تحت عنوان «يوم الغضب الشعبي في مواجهة صفقة العار» من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وهتف المشاركون “شعب الأردن يا جبار، غاز العدو استعمار” و”من الجنوب للشمال، غاز العدو احتلال”، حاملين لافتات كتب عليها “يقتلون أبناءنا ونشتري منهم الغاز!!” و”لا لاتفاقية العار”، إضافة إلى صور كتب عليها “مجازر العدو الإسرائيلي”.

وارتدى بعض المشاركين قمصانا باللون الأحمر كتب عليها “غاز العدو احتلال”، فيما رفعت أعلام أردنية وردد نشيد “موطني” في نهاية التظاهرة.

ونظم ناشطون إضافة إلى التظاهرات، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطفاء الكهرباء بالمنازل ساعة واحدة مساء أيام الأحد احتجاجا على الاتفاق.

ودافعت الأردنية عن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة العبرية مؤكدة أنها “لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل”، وأنها ستوفر على المملكة نحو 600 مليون دولار سنويًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل