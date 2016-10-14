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مؤمن سليمان : هدفنا الفوز على صن داونز والثأر لهزيمتي دور المجموعات

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مؤمن سليمان : هدفنا الفوز على صن داونز والثأر لهزيمتي دور المجموعات مؤمن سليمان : هدفنا الفوز على صن داونز والثأر لهزيمتي دور المجموعات

مؤمن سليمان مدرب الزمالك

توجه مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك لكرة القدم، اليوم الجمعة بالشكر للشعب الجنوب إفريقي بصفة عامة وإلى مسئولي نادي صن دوانز بصفة خاصة على حسن الاستقبال والترحاب ببعثة الزمالك.

ويلتقي الزمالك غدًا مع صن دوانز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مؤمن سليمان – في المؤتمر الصحفي – “واجهنا صن دوانز مرتين من قبل بدور المجموعات وتعرضنا للخسارة فيهما ولكن الآن نلعب على البطولة وهدفنا الثأر من هزيمتنا بالفوز على صن دوانز والتتويج بالبطولة” مؤكدًا أنه لم يكن على رأس الإدارة الفنية أثناء المباراتين.

وأوضح سليمان أنه لم يفكر في موضوع الاستقالة في حالة الخسارة ولو رغبت الإدارة في الاستغناء عني سأرفع الحرج عليها وسأتقدم باستقالتي.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن الاستعداد للمباراة شهد صعوبات حيث كان يقوم بتدريب فريق غير مقيد إفريقيا وباقي اللاعبين كانوا مع الوطني ولكنه حاول على قدر المستطاع إعادة الفريق للمباراة والفوز هنا في بريتوريا قبل لقاء العودة ببرج العرب، مؤكدًا عدم لحاق علي فتحي الظهير الأيسر بالمباراة لعدم اكتمال شفائه.

أ ش أ

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