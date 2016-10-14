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ضبط وكيل مكتب بريد لتزويره شيكا والاستيلاء عليه دون علم صاحبه بالمنوفية

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ضبط وكيل مكتب بريد لتزويره شيكا والاستيلاء عليه دون علم صاحبه بالمنوفية ضبط وكيل مكتب بريد لتزويره شيكا والاستيلاء عليه دون علم صاحبه بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحي

تمكنت مباحث فرع وسط الدلتا للبريد من ضبط وكيل مكتب زور شيكا، واستولى عليه دون علم صاحبه. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بتحرير المحضر رقم 4 أحوال من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات "فرع مباحث وسط الدلتا للبريد"، يتضمن قيام أ م ا ع – 50 عاما وكيل مكتب ومقيم دائرة المركز بالتزوير فى بيانات شيك بريدى، وصرفه والاستيلاء على قيمته، دون علم صاحبه.

وبمواجهة المشكو فى حقه، اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم قيد المحضر برقم 13178 إدارى مركز أشمون لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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