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تحرير ١٥ قضية عدم إعلان أسعار وضبط ١٣ أسطوانة غاز بالمنوفية

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تحرير ١٥ قضية عدم إعلان أسعار وضبط ١٣ أسطوانة غاز بالمنوفية تحرير ١٥ قضية عدم إعلان أسعار وضبط ١٣ أسطوانة غاز بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحي

قامت اليوم مديرية أمن المنوفية بحملة بالاشتراك مع مديرية ، برئاسة العقيد مجدى جميل رئيس المباحث، والمحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات التجارية، وقضية إدارة مصنع ملابس بدون ترخيص من الجهات المختصة، وحيازة سلع مجهولة المصدر رقم 15734 جنح مركز بركة السبع لسنة 2016، ضد ص . ج . م . ا  مسئول عن مصنع ملابس جاهزة بدائرة المركز، وتم ضبط "3 ماكينة خياطة – 1 ماكينة أوفر – مكواه – 75 كجرام قماش – 24 بكرة خيوط – 25 عباية منتج نهائي".

كما تم تحرير قضية استخدام أسطوانات مدعمة  12.5 كجرام فى أغراض تجارية "مزرعة دواجن" رقم 15731 جنح مركز بركة السبع لسنة 2016 م ضد  ا. ع . ع مسئول عن مزرعة دواجن بدائرة المركز، وتم ضبط " 13" أسطوانة.

وفى سياق آخر نفذت مديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بمركز قويسنا، وأسفرت عن إزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية على مساحة فدانين ونصف.


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