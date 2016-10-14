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أسماء مصطفي تتبني حملة لمقاطعة «حلاوة المولد» ببرنامج «نهار جديد»

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أسماء مصطفي تتبني حملة لمقاطعة «حلاوة المولد» ببرنامج «نهار جديد» أسماء مصطفي تتبني حملة لمقاطعة «حلاوة المولد» ببرنامج «نهار جديد»

الاعلامية اسماء مصطفي

تطلق الإعلامية أسماء مصطفى، إبتداءًا من غدًا السبت، في برنامج “نهار جديد” الذي يذاع على قناة “النهار”، حملة لمقاطعة “حلاوة المولد”، بسبب قيام العديد من مصانع إنتاج حلاوة المولد المصرية والسورية، منذ أكثر من شهر ونصف تقريباً من موعد المولد النبوي الشريف، بالاستحواذ على كميات كبيرة من السكر من السوق السوداء وتخزينها، مما ساهم في تفاقم الازمة التي شهدتها في الفترة الأخيرة، بسبب نقص السكر من الأسواق وارتفاع ثمنه.

وتتناول “أسماء”، أهمية قيام وزارة ، بحملات تفتيش للتأكد من عدم تهريب السكر المدعم، إلى مصانع إنتاج حلاوة “المولد”.

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