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سقوط 4 قتلى في تفجير استهدف عزاء قيادي بالجيش اليمني

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سقوط 4 قتلى في تفجير استهدف عزاء قيادي بالجيش اليمني سقوط 4 قتلى في تفجير استهدف عزاء قيادي بالجيش اليمني

اليمن – أرشيفية

قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 10 آخرين بجروح، اليوم الجمعة، في تفجير استهدف مجلس عزاء في مأرب وسط اليمن، حسب ما قالت مصادر أمنية.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» فقد أوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت “في مجلس عزاء قائد المنطقة العسكرية الثالثة”، اللواء الركن عبد الرب الشدادي، الذي قتل قبل أيام.

وكانت الرئاسة اليمنية نعت الشدادي الذي سقط “وهو يؤدي دوره البطولي في تحرير ما تبقى من مديرية صرواح بمحافظة مأرب من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية”.

وتخوض قوات الجيش اليمني والمقاومة الشرعية، بدعم من التحالف العربي، مواجهات ضد الميليشيات الموالية لإيران، التي سعت للانقلاب على الشرعية.

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