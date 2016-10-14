أردوغان: تركيا عازمة على المشاركة ضمن قوات التحالف في عملية «الموصل»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن بلاده عازمة على المشاركة في عملية مزمعة لقوات التحالف ضد تنظيم «داعش» بمدينة الموصل العراقية وإنها ستنفذ “خطة بديلة” إذا لم تشارك.

ونقلت «رويترز» عن أردوغان في كلمة له بمدينة قونية نقلت على الهواء مباشرة أن تركيا ستبلغ شركاءها الدوليين برغبتها في المشاركة في عملية التحالف خلال الأيام المقبلة. ولم يقدم تفاصيل عن الاستراتيجية البديلة.

وتركيا على خلاف شديد مع العراق بشأن المشاركين في العملية التي ستدعمها الولايات المتحدة بالموصل ويتوقع أن تبدأ هذا الشهر.