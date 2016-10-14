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غدًا.. محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية الجيزة الإرهابية»

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غدًا.. محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية الجيزة الإرهابية» غدًا.. محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية الجيزة الإرهابية»

أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا السبت، محاكمة 26 متهمًا في قضية خلية الجيزة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت، وسكرتارية أحمد صبحي.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية، والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار “TNT”.

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