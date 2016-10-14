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بالصور..أهالى قرية الجزيرية يقطعون طريق مصر – أسوان

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بالصور..أهالى قرية الجزيرية يقطعون طريق مصر – أسوان بالصور..أهالى قرية الجزيرية يقطعون طريق مصر – أسوان

>قنا – هند المغربى

قطع عدد من أهالي قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا  طريق - أسوان الزراعي، احتجاجا على انقطاع مياه الشرب من القرية منذ 3 أيام على حد قول المحتجين.

ومنع المحتجون السيارات من المرور مطالبين بحل الازمة ورفع المعاناة عن أهالى القرية، وأكد المحتجون ، أن المياه منقطعة عن القرية منذ 3 أيام بشكل متصل  مما يضطرهم إلى اللجوء  إلى استخدام الجراكن فى شراء المياه من السيارات 

وانتقلت القيادات الامنية، إلى المحتجين  فى محاولة لإقناعهم بفتح الطريق، والوعد بتوصيل شكواهم للمسئولين ومحاولة حلها فى أسرع وقت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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