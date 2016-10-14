أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

٤٧ قضية تعدى وصيد جائر ببحيرة البرلس

Google+ Print
٤٧ قضية تعدى وصيد جائر ببحيرة البرلس ٤٧ قضية تعدى وصيد جائر ببحيرة البرلس

>كفر الشيخ _ محمد سليمان

حررت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير الأمن، ٤٧ قضية تعدى وصيد جائر ببحيرة البرلس .

كما تمكن قسم المسطحات المائية بالبرلس، من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، محملة بـ ٨٠ بوكسة أسماك نافقة ( بلطي)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٧/ ٢٠١٦ جنح مركز البرلس، وضبط سيارة رقم ٨٩٣٦ ب ف ر محملة بـ ٤٥ بوكسة أسماك نافقة (بلطي)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٨ / ٢٠١٦ جنح مركز البرلس.
> وتم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، محملة بـ٧٠ بوكسة زريعة ( بوري)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٦/ ٢٠١٦ جنح مركز البرلس، وضبط السيارة رقم ٦٥٩٥٠ نقل كفرالشيخ، محملة بـ ٤٠ كيس زريعة ( بوري)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٢/ ٢٠١٦ جنح مركز البرلس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365