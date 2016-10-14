حررت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير الأمن، ٤٧ قضية تعدى وصيد جائر ببحيرة البرلس .

كما تمكن قسم المسطحات المائية بالبرلس، من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، محملة بـ ٨٠ بوكسة أسماك نافقة ( بلطي)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٧/ ٢٠١٦ جنح مركز البرلس، وضبط سيارة رقم ٨٩٣٦ ب ف ر محملة بـ ٤٥ بوكسة أسماك نافقة (بلطي)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٨ / ٢٠١٦ جنح مركز البرلس.

> وتم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، محملة بـ٧٠ بوكسة زريعة ( بوري)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٦/ ٢٠١٦ جنح مركز البرلس، وضبط السيارة رقم ٦٥٩٥٠ نقل كفرالشيخ، محملة بـ ٤٠ كيس زريعة ( بوري)، وتحرر المحضر رقم ٢٠٦٠٢/ ٢٠١٦ جنح مركز البرلس.