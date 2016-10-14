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«الناتو» : لا مخطط لتواجد عسكري للحلف في سوريا

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«الناتو» : لا مخطط لتواجد عسكري للحلف في سوريا «الناتو» : لا مخطط لتواجد عسكري للحلف في سوريا

أرشيفية

قال يانس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، إنه ليس هناك أي مخطط حاليًا لتواجد عسكري لناتو في سوريا.

وأضاف ستولتنبرج، فى كلمة ألقاها فى كلية الدفاع التابعة لناتو بروما، نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الجمعة، إن “الحلف يستخدم كل قنواته بالطبع للمساعدة لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية، بالإضافة إلى دعم التحالف المناهض لتنظيم داعش، إلا أنه ” لا تواجد لدينا فى سوريا حاليا “.

أما من ناحية برنامج تدريب القوات العراقية الذى يجرى منذ وقت فى الأردن، فقد أعلن أمين عام ناتو أنه ” سيتم نقله إلى العراق مطلع العام المقبل بناء على طلب السلطات العراقية، موضحا أن نية حلف شمال الأطلسى هى التركيز على تدريب القوات فى المنطقة، لمنع وقوع الأزمات “.

وأشار ستولتنبرج إلى أن ” الحلف يجب أن يكون مستعدا بشكل جيد فى المستقبل دائما لعمليات كتلك القائمة فى البوسنة وأفغانستان”، لكن من المؤكد ان مساعدة البلدان على تطوير قواتها للتمكن من الرد على التهديدات لوحدها يعدّ أمرا أكثر استدامة”، فهو “أفضل سلاح ضد الإرهاب”، واختتم مستشهدا بـ”الجهود المبذولة بهذا الاتجاه فى تونس أيضًا.

أ ش أ

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