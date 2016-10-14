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3 نقاط لتستوحي إطلالة بوهيمية من فانيسا هادجينز

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الجمعة 14-10-2016 07:30

تُعرف الممثلة الأمريكية الشابة فانيسا هادجينز Vanessa Hudgens بـ "ستايلها" الأنيق وإطلالاتها البوهيمية التي تظهر بها في كل مناسبة، لذا لن تجدي أفضل منها لإلهامك حتى تحصلي على إطلالة بوهيمية أنيقة وعصرية.

اتبعي نصائح "سيدتي" لتتألقي بتنسيق جميل في إطلالتك المقبلة:

- استوحي من السبعينيات:

تلقى موضة السبعينيات رواجاً كبيراً في هذه الفترة، فشاهدناها على منصات العروض المختلفة، وتألقت بها عديد من النجمات خلال الأيام السابقة. اختاري إطلالات مستوحاة من هذه الفترة الزمنية بالتحديد حتى تكوني متألقة على طريقة النجمة فانيسا هادجينز.

- لا تهملي الإكسسوارات:

يمكن لحقيبة صغيرة ذات تصميم غجري، أو حقيبة كبيرة بطبعات قبلية ملونة، أن تحوِّل إطلالتك إلى إطلالة بوهيمية أنيقة، على ألا تهملي أصغر اللمسات مثل التشوكر، أو الخواتم الفضية، فجميعها تأخذ إطلالتك إلى مستوى آخر من الأناقة، ولكن احرصي على ألا تبالغي في ذلك حتى لا تتحول إطلالتك إلى إطلالة تنكرية.

- كوني جريئة في اختيار الألوان:

ابتعدي في إطلالتك عن الملل والتكرار، وكوني جريئة بتجربة ألوان مختلفة وطبعات متجددة حتى تحصلي على إطلالة عصرية ورائعة في كل مرة.

كل ما عليك فعله هو اتباع نصائح "سيدتي" السابقة لتتألقي بإطلالات بوهيمية رائعة.

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سيدتي