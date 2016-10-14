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نيابة «فرشوط» تحقق مع جزار يتاجر في العملة

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نيابة «فرشوط» تحقق مع جزار يتاجر في العملة نيابة «فرشوط» تحقق مع جزار يتاجر في العملة

ارشيفية

مراسل «ONA»:

تولت نيابة فرشوط، شمال محافظة قنا، التحقيق مع جزار متهم بالإتجار فى العملة، بعد العثور على 10 الآف دولار ومبالغ مالية من العملات الأجنبية الأخرى.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية بورود معلومات إلى ضباط فرع البحث الجنائي شمال محافظة قنا برئاسة العقيد أحمد فجر عن قيام جزار يدعى عادل.ا.ب ( 41 عامًا)، بالإتجار فى العملة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد مغربي، رئيس مباحث فرشوط، والنقيبين عمرو عبد الباسط، وأحمد فوزي، معاوني وحدة المباحث من ضبط المتهم وعثر ، بحوزته على 190 ألف جنيه مصري، و38 ألف و500 ريال سعودي، و10 آلاف و700 دولار أمريكي، بغرض الإتجار في العملة بالسوق السوداء.

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