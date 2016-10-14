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تخصيص 50 مليون جنيه لإنشاء كوبرى للسيارات وآخر للمشاة بالحمام فى مطروح

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تخصيص 50 مليون جنيه لإنشاء كوبرى للسيارات وآخر للمشاة بالحمام فى مطروح تخصيص 50 مليون جنيه لإنشاء كوبرى للسيارات وآخر للمشاة بالحمام فى مطروح

>مطروح – حسن مشالى

أعلن محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، صدق على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من صندوق الإسكان، لإنشاء كوبريين للسيارات والمشاة أعلى مزلقان مدينة الحمام، تيسيرًا على المواطنين ولحل المشكلة المرورية بالمدينة.

وأكد مدير عام التخطيط، بأنه تم مخاطبة وزارة التخطيط لزيادة استثمارات الخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 فى قطاع  الرصف والتشيدات، بمبلغ 50 مليون جنيه الذى تم تخصيصها لإنشاء كوبريين بمدينة الحمام ليصبح إجمالى الخطة الاستثمارية 725 مليون جنيه.

وأضاف بأنه تم مخاطبة وزارة النقل للبدء فى الإنشاء والتعاقد مع الشركات المنفذة فى أقرب وقت.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح، أن إنشاء كوبريين أعلى مزلقان مدينة الحمام بتكلفة 50 مليون جنيه، يأتى تلبية لمطلب المواطنين، وللحد من تكدس السيارات وتحقيق سيولة مرورية والحد من الحوادث.

وأضاف محافظ مطروح، بأنه لا يدخر جهدًا فى تلبية مطالب المواطنين بمدن المحافظة الـ 8 من خلال الجولات الميدانية فى قلب الصحراء بالنجوع والقرى، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من الخدمات والمساهمة فى تخفيف الأعباء فى حياتهم المعيشة.


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