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الملك عبد الله الثانى يهنىء "جوتيريس" باختياره أمينًا عامًا للأمم المتحدة

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الملك عبد الله الثانى يهنىء "جوتيريس" باختياره أمينًا عامًا للأمم المتحدة الملك عبد الله الثانى يهنىء "جوتيريس" باختياره أمينًا عامًا للأمم المتحدة

>كتب أحمد جمعة

هنأ الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بثقة الجمعية العامة للأمم المتحدة واختياره أمينا عاما لهذه المنظمة الدولية.

 

وبحسب بيان للديوان للملكى الأردنى، عبر الملك عبد الله الثانى، خلال الإتصال عن ثقته بقدرة  الأمم المتحدة بأمينها العام الجديد، على الاستمرار بأداء دورها العالمى، ورسالتها السامية وتحقيق أهدافها فى خدمة الإنسانية وتعزيز الأمن والسلم العالميين.

 

كما أكد دعم الأردن وتعاونه التام مع هيئة الأمم المتحدة فى كل ما من شأنه إيجاد حلول للأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وبما يمكّن الشعوب من تحقيق تطلعاتها بالعيش بأمن وسلام واستقرار.

 

بدوره، أشاد جوتيريس بدور الأردن وقيادته الحكيمة فى التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومساعيه فى تعزيز الأمن والاستقرار فى العديد من مناطق النزاعات فى العالم.

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت أمس الخميس بالإجماع تعيين جوتيريس أمينًا عامًا للأمم المتحدة لخمسة أعوام قادمة، اعتبارًا من العام المقبل، خلفًا للأمين العام السابق "بان كى مون".


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