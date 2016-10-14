طلاء الاظافر في التدبير

لا يقتصر استخدام طلاء الاظافر على الناحية التجميلية، بل يمكن الاستفادة منه في أعمال التدبير المنزلي. ومن هذا المنطلق، "سيدتي. نت" يسلط الضوء على استخدامات طلاء الاظافر غير التقليدية:

1. منع النظّارة من الارتخاء. كيف؟ بعد شدّ البراغي الصغيرة جيداً في النظارة، يُطبّق طلاء الأظافر الشفّاف عليها، لمنعها من الانزلاق عن الأنف.

2. منع الثقب الظاهر على الجوارب النايلون من الامتداد، وذلك عبر وضع القليل من مزيل طلاء الأظافر الشفّاف على الثقب.

3. عند وضع القليل من طلاء الأظافر الشفّاف على طرف الخيط، والانتظار قليلاً حتى يجفّ، يسهل إدخال الأخير في الإبرة.

4. إن دهن الجزء المقطوع من الملابس الـ"دانتيل" بالطلاء الشفّاف يمنعها من التفكّك، إلى أن تتمّ حياكتها.

5. الحؤول دون تمدّد الشقّ الظاهر على زجاج المرآة، بعد طلاء الأخير بطلاء الأظافر الشفّاف.

6. إخفاء تقشّر كعب الحذاء، بعد تطبيق طلاء أظافر من لون مشابه عليه.