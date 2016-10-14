الأمن العام يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 7 تشكيلات عصابية و12 متهم

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من ضبط 345 قضية مخدرات، و7 تشكيلات عصابية ، و12 مُتهَمَ لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و 119 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، و589 دراجة نارية مخالفة، و 14سيارة مبلغ بسرقتها ، و7 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 290320 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك باشراف اللواء جمال موسى عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.