أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأمن العام يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 7 تشكيلات عصابية و12 متهم

Google+ Print
الأمن العام يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 7 تشكيلات عصابية و12 متهم الأمن العام يقتحم البؤر الإجرامية ويضبط 7 تشكيلات عصابية و12 متهم

>كتب محمود عبد الراضى

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من ضبط 345 قضية مخدرات، و7 تشكيلات عصابية ، و12 مُتهَمَ لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و 119 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، و589 دراجة نارية مخالفة، و 14سيارة مبلغ بسرقتها ، و7 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 290320 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

يأتى ذلك باشراف اللواء جمال موسى عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365