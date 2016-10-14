أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

" شرطة التموين" ترصد 6 قضايا مواد بترولية وتضبط 190 ألف لتر بنزين

Google+ Print
" شرطة التموين" ترصد 6 قضايا مواد بترولية وتضبط 190 ألف لتر بنزين " شرطة التموين" ترصد 6 قضايا مواد بترولية وتضبط 190 ألف لتر بنزين

>كتب محمود عبد الراضى

حررت الإدارة العامة لشرطة والتجارة 6  قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 190180 لتر بنزين وسولار ، فيما حررت 26 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 308 إسطوانة، و 11  قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت  21048,530 طن، و111 قضية مخالفات مخابز.

 

كما حررت أجهزة الأمن باشراف اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، 23 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و105  قضية فى مجال الغش التجارى، و 534 قضية فى مجال " المحلات العامة ، والشهادات الصحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع بأزيد من السعر ، وباعة جائلين "، و20  قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت3,051طن، و66 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و3 قضايا فى مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية بمضبوطات بلغت 99 كارت شحن .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات