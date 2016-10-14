" شرطة التموين" ترصد 6 قضايا مواد بترولية وتضبط 190 ألف لتر بنزين

حررت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 6 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها 190180 لتر بنزين وسولار ، فيما حررت 26 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 308 إسطوانة، و 11 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 21048,530 طن، و111 قضية مخالفات مخابز.

كما حررت أجهزة الأمن باشراف اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، 23 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و105 قضية فى مجال الغش التجارى، و 534 قضية فى مجال " المحلات العامة ، والشهادات الصحية ، وعدم الإعلان عن الأسعار ، وبيع بأزيد من السعر ، وباعة جائلين "، و20 قضية فى مجال اللحوم والطيور والأسماك بمضبوطات بلغت3,051طن، و66 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر ، و3 قضايا فى مجال بيع كروت الشحن بأزيد من الأسعار الرسمية بمضبوطات بلغت 99 كارت شحن .