بالصور.. القبض على شخص يهرب المخدرات داخل "عيش شمسى" بميناء سفاجا

لجأ أحد الأشخاص لحيلة ماكرة لتهريب المخدرات أثناء سفره إلى السعودية، حيث اختمرت فى ذهنه فكرة وضع المواد المخدرة داخل العيش الشمسى، إلا أن الأجهزة التقنية الحديثة بمصلحة أمن الموانئ كشفت المخدرات قبل تهريبها.

تحرك المواطن "أبو الفتوح.ر" الذى لم يتخطى عمره ثلاثون عاماً، والذى يعمل بالسعودية "فواعلى"، من قريته بمحافظة قنا جنوب الصعيد، متوجهاً إلى ميناء سفاجا، ممسكاً أمتعته متحركاً ببطء نحو أجهزة التفتيش، يتحرك خطوة ويتراجع الأخرى، حتى لفت انتباه الخدمات الأمنية إليه.

توقف المواطن أمام أجهزة التفتيش وقلبه لم يتوقف ضرباته خوفاً، ولم يمر سوى دقائق معدودات، حتى تحرك رجال الشرطة نحوه وضبطوه، بعدما اكتشفوا وجود 2500 قرص ترامادول وتامول مخدر وضعها المتهم داخل "العيش الشمسى".

المتهم بادر بالاعتراف بحيازته للمضبوطات، حيث كان ينوى السفر بجواز يحمل رقم A16802945 إلى السعودية، وفكر فى تهريب المخدرات ووسوس له الشيطان دسها داخل الخبز حتى لا يشك فيه أحد.

وأحال اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة أمن الموانئ المتهم للنيابة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكيثف الرقابة على المنافذ والموانئ لمنع التهريب.