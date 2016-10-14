أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تتعهد بالقضاء على الإرهاب وتؤكد: الجيش سيبقى درع الوطن

Google+ Print
الحكومة تتعهد بالقضاء على الإرهاب وتؤكد: الجيش سيبقى درع الوطن الحكومة تتعهد بالقضاء على الإرهاب وتؤكد: الجيش سيبقى درع الوطن

>كتبت هند مختار

أدان مجلس الوزراء العمل الإجرامى الذى قامت به اليوم عناصر إرهابية بأحد نقاط التأمين بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة، ومقتل بعض من هذه العناصر الإجرامية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على تطهير كافة ربوع من هذه العناصر الآثمة، ودحر قوى الظلام والجهل، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما ثمن رئيس الوزراء التضحيات الغالية التى يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل، مشيراً إلى أن الجيش المصرى يتذكر اليوم فى عيد قواته الجوية بطولات نسوره فى حرب أكتوبر المجيدة، ليؤكد دوماً  أنه سيبقى الدرع الذى يصون مقدرات الوطن، ويحمى أرواح المواطنين وممتلكاتهم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب