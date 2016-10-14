محافظ المنوفية يوافق على إقامة محطة صرف صحى بكفر عسكر

مراسل «ONA»:

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية،على إقامة محطة صرف صحى بكفر عسكر مركز تلا على مساحة 493 م2 تبرع .

جاء ذلك بعد أن خاطب محافظ المنوفية وزير الزراعة واستطلاح الاراضى، لإستثناء هذه الارض من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 ، وذلك لكونها من المشروعات ذات النفع العام طبقا للقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لن يتوانى في إتخاذ أي قرار أو إجراء غير تقليدي لإنشاء المزيد من المشاريع التى تخدم أبناء المنوفية، خاصة مشاريع الصرف الصحي التي تأتي في مقدمة خطة عمل المحافظة.