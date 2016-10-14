الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا معتدل الحرارة بوجه عام ويكون حارا نسبيا نهاراً على المناطق الداخلية، وغائما جزئيا أحيانا شرقا، قد يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية " 12 - 22 كم " ساعة خلال الصباح والليل، تصبح شمالية غربية " 16 - 32/28 كم " ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل ومن اثنين الى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و36 دقيقة وأدنى جزر عند الساعة السادسة و 23 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 26 90 30 .

> دبي 35 25 90 35 .

> الشارقة 35 24 95 35.

> عجمان 35 25 85 25.

> أم القيوين 36 25 85 25 .

> رأس الخيمة 37 23 85 30 .

> الفجيرة 35 26 80 20.

> العين 36 22 95 15 .

> ليوا 38 21 95 25 .

> الرويس 35 25 90 25 .

> السلع 36 25 85 25.

> دلما 34 27 85 30 .

> طنب الصغرى 35 26 80 20 .

> طنب الكبرى 35 26 80 20 .

> أبوموسى 35 26 80 20.