«الوزراء» يدين الهجوم الإرهابي على كمين سيناء..ويؤكد: نثمن تضحيات جنودنا البواسل

أدان مجلس الوزراء العمل الإجرامي الذي قامت به اليوم عناصر إرهابية بأحد نقاط التأمين بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبطال القوات المسلحة، ومقتل بعض من هذه العناصر الإجرامية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على تطهير كافة ربوع مصر من هذه العناصر الآثمة، ودحر قوى الظلام والجهل، وإستكمال مسيرة البناء والتنمية، كما ثمن رئيس الوزراء التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل، مشيراً إلى أن الجيش المصري يتذكر اليوم في عيد قواته الجوية بطولات نسوره في حرب أكتوبر المجيدة، ليؤكد دوماً أنه سيبقى الدرع الذي يصون مقدرات الوطن، ويحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.