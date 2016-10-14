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المفتي يدين الهجوم الإرهابي على كمين سيناء الذي أسفر عن استشهاد 12 جنديًا

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المفتي يدين الهجوم الإرهابي على كمين سيناء الذي أسفر عن استشهاد 12 جنديًا المفتي يدين الهجوم الإرهابي على كمين سيناء الذي أسفر عن استشهاد 12 جنديًا

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أدان فضيلة الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- العملية الإرهابية الخسيسة التي قام بها مجموعة من الإرهابيين هاجموا أحد نقاط التأمين بشمال سيناء مما أسفر عن استشهاد 12 وإصابة 6 من أبطال القوات المسلحة.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن هؤلاء الفجرة الذين يسعون دائما إلى سفك الدماء وتدمير الأمن والأمان في وطننا سيخزيهم الله في الدنيا والآخرة لأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
> وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء لأسرة الشهداء الأبطال داعيًا الله أن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.

 

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