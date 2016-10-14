الصحة العالمية: إصابة 10.4 ملايين شخص بالسل في 2015

جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن “وباء السل أخطر مما كان يعتقد حتى الآن مع إصابة 10.4 ملايين شخص بهذا المرض العام الماضي، في حين أن ثمة نقصاً كبيراً في تمويل الأبحاث، بهدف إيجاد لقاح أو أدوية أخرى.

وتوفي نحو 1.8 مليون شخص جراء مرض السل في العام 2015 أي أكثر بـ300 ألف مقارنة بالعام السابق، كما أوضحت المنظمة في تقريرها السنوي، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.

ومرض السل ناجم عن بكتيريا تسمى عصية كوخ، تصيب الرئتين وتقضي عليهما تدريجاً.

ولم تتم تشخيص حالتين من كل خمس حالات، مما يعني أن هؤلاء المصابين قد يكونون نقلوا العدوى إلى أشخاص آخرين.

وأصيب نصف مليون شخص بأنواع من السل مقاومة للمضادات الحيوية.