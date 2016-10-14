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الجامعة العربية ترحب بقرار اليونسكو بشأن القدس وتعتبره معبرا عن الحق الفلسطيني

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الجامعة العربية ترحب بقرار اليونسكو بشأن القدس وتعتبره معبرا عن الحق الفلسطيني الجامعة العربية ترحب بقرار اليونسكو بشأن القدس وتعتبره معبرا عن الحق الفلسطيني

>القاهرة /أ ش أ/

رحبت جامعة الدول العربية، أشد الترحيب، بنتائج تصويت المجلس التنفيذى التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتماد القرارين الخاصين بفلسطين وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة السفير سعيد أبو على - فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن هذا القرار التاريخى بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، يعبر عن الحق الفلسطينى العربى الراسخ المدعم بالقانون وقرارات الشرعية الدولية فى القدس والمقدسات والحرم القدسى الشريف والمجسد للحقيقة الأزلية المدعمة بشواهد وآثار التاريخ والحضارة العريقة الباقية عبر الحقب المتتالية إلى يومنا وإلى الأبد.

وعبر البيان عن تقديره إلى كافة الدول الصديقة التى انتصرت للحق والحقيقة بدعمها للمبادرة العربية الفلسطينية لإصدار هذا القرار الذى ينطوى بتفاصيل مضمونه على أهمية مضاعفة فى هذه الظروف، معتبرا أنه انتصار للحق والحقيقة وأنه إعلان لبطلان الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية بشأن القدس والمقدسات الإسلامية، وتأكيد لإرادة المجتمع الدولى والشرعية الدولية فى إدانة ورفض السياسات والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس الحقائق وتزويرها بخلق واقع مصطنع مبنى على الأوهام والتزوير.

واكد الأمين العام المساعد أن القرار يقيم ويرتب المسؤولية القانونية والسياسية الدولية فى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته التى تتعرض بصورة متسارعة وغير مسبوقة للانتهاكات الجسيمة التى تصنف كجرائم حرب وتطهير عرقى وتدنيس وعبث وتهويدا للقدس.


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