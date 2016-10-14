مقتل جندى سعودى بنيران الحوثيين على الحدود الجنوبية

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن جنديا سعوديا قتل اليوم الجمعة عندما شن المسلحون الحوثيون هجوما عبر الحدود من اليمن على محافظة جازان فى جنوب المملكة.

والحوثيون متحالفون مع إيران ويقاتلون حكومة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وكثيرا ما يطلقون صواريخ أو قذائف المورتر على مناطق جنوب السعودية بما فيها جازان ونجران كما يختبرون الدفاعات السعودية بعمليات توغل على غرار حرب العصابات.

وتدخلت السعودية وحلفاؤها الخليجيون فى حرب اليمن فى مارس آذار 2015 لدعم حكومة هادي. وقتل بضع عشرات من الجنود السعوديين فى اشتباكات على الحدود الطويلة والوعرة مع اليمن.