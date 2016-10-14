وزيرة التعاون الدولى توقع مع السفير اليابانى اتفاقية تمويل استكمال المتحف الكبير

استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مساء أمس الخميس سفير اليابان لدى القاهرة تاكيهرو كاجاوا ووفد من هيئة التعاون الدولى اليابانية “جايكا” حيث تم الاتفاق على الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاقيتي تمويل المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصرى الكبير وإعادة تأهيل وتحسين كهرباء القاهرة ليكون في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري.

وناقش الجانبان ترتيبات التوقيع على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع المتحف المصري الكبير بمبلغ 450 مليون دولار بحضور الدكتور خالد العنانى,وزير الآثار والدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف والذي يعد أكبر متحف للحضارة المصرية في العالم بأحدث التقنيات المتبعة

وبحث الجانبان التوقيع على الاتفاقية الثانية لتمويل مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء بمبلغ 335 مليون دولار والذي يهدف إلى تحسين كفاءة إمداد الكهرباء لثلاث محطات لتوليد الكهرباء ورفع عمرها الافتراضي وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وشددت الوزيرة على أهمية تطوير أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين خاصة في مجال التعليم والذي يحظى باهتمام الرئيس ورئيس الوزراء اليابانى والذي تم التعبير عنه في إعلان الشراكة المصرية اليابانية في التعليم والذي بمقتضاه تم الاتفاق على أن تساهم اليابان في تطوير وتجهيز 100 مدرسة كمرحلة أولى وتقوم بتدريب المعلمين والإداريين على تطبيق نظم التعليم والتدريس اليابانية وكذلك زيادة عدد المبعوثين إلى اليابان في المهمات الدراسية والعلمية والبحثية.

وفى هذا الاطار اشار السفير اليابانى إلى حرص الحكومة اليابانية على مساندة مصر وتقديم كل الدعم الممكن بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين ويدعم الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المصريين اضافة إلى عزمه تقديم تمويلات ميسرة للمشروعات القومية التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين بشروط ميسرة للغاية ونسبة منح عالية تتعدى الـ 80%..

أ ش أ