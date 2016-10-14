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ارتفاع عدد أصحاب المليارات مع تراجع مجموع ثرواتهم

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ارتفاع عدد أصحاب المليارات مع تراجع مجموع ثرواتهم ارتفاع عدد أصحاب المليارات مع تراجع مجموع ثرواتهم

أرشيفية

ارتفع عدد أصحاب المليارات قليلاً في العالم، إلا أن مجموع ثرواتهم تراجع بسبب الوضع الاقتصادي العالمي على ما جاء في تقرير لمصرف “يو بي إس”.

فدخل العام الماضي 210 أشخاص نادي كبار الأثرياء الضيق جداً والذي بات يضم نحو 1400 عضو ثلثهم تقريباً من الأمريكيين (538) على ما أوضحت هذه الدراسة التي أجريت بالتعاون مع “برايس ووتر هاوس كوبرز”، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.

وضمت منطقة آسيا-المحيط الهادئ 520 مليارديراً وحلت في المرتبة الثانية وباتت تهدد موقع الولايات المتحدة مع انضمام ثري جديد إلى هذا النادي كل ثلاثة أيام. وحلت أوروبا ثالثة مع 339 شخصاً.

ويبقى مجموع ثروات هؤلاء هائلاً ويبلغ 5100 مليار دولار أي ضعف إجمالي الناتج المحلي الخام في فرنسا، إلا أنه تراجع بنسبة 6 % في غضون عام.

وقال معدو التقرير إن هذه النتيجة عائدة بنظرهم إلى “الرياح المعاكسة” التي تهب على الاقتصاد العالمي مثل تراجع المواد الأولية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وتبقى الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأثرياء نسبية، فمتوسط ثروة أغنى الأغنياء يصل إلى 3,7 مليارات دولار في حين يعيش نحو 800 مليون شخص في العالم مع أقل من دولارين في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي.

 

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