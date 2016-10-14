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«راديو النيل» تنعي الإذاعي فاروق شوشة

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«راديو النيل» تنعي الإذاعي فاروق شوشة «راديو النيل» تنعي الإذاعي فاروق شوشة

فاروق شوشة

كتبت – إ نجي لطفي

نعت شركة راديو النيل بياناً، اليوم الجمعة، الإذاعي والشاعر الكبير فاروق شوشة، والذي وافته المنية، صباح الجمعة، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وقالت “راديو النيل”، في بيان لها: “ تنعي شركة راديو النيل الإذاعي الكبير و الشاعر القدير الأستاذ فاروق شوشة استاذاً و معلماً اثرى حياتنا الاذاعية و الأدبية شرفت به المناصب وأضاف إليها وكان خلوقاً محبا ً للجميع تعلمت على يديه اجيال من الاذاعين و الإعلاميين وندعوا الله سبحانه و تعالى ان يتقبله برحمته وعفوه و غفرانه ويلهم أسرته و تلاميذه و محبيه الصبر و السلوان”.

وكان الدكتور أسامة الأزهري قد حرص على تقديم واجب العزاء على الهواء مباشرة في بداية برنامج ( سر النجاح .. مع أسامة الازهري ) في وفاة الأستاذ فاروق شوشة وقدم في ختام الحلقة العزاء للإذاعية القديرة الاستاذة هالة الحديدي حرم الأستاذ فاروق شوشة.

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