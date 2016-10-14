السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة اليوم الجمعة .

وتشمل التأخيرات ؛خط القاهرة / الأسكندرية 20 دقيقة و خط القاهرة / السد العالى 40 دقيقة و خط بنها / بورسعيد 15 دقبفة و خط طنطا / المنصورة / دمياط 20 دقبقة .

وأرجعت ذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وناشدت الهيئة الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة “محطات – قطارات”، حيث أنها ملك للراكب وهو المتنفع الأول منها .

أرقام الخطوط الساخنة لإستقبال الشكاوى واﻻقترحات:

01274422925 – 0225753555 – 147

استعلامات: 1166 – 090071166