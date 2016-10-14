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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم

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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة لقطارات اليوم

أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد  التأخيرات المتوقعة على خطوط الهيئة اليوم الجمعة .

وتشمل التأخيرات ؛خط القاهرة / الأسكندرية 20 دقيقة و خط القاهرة / السد العالى 40 دقيقة و خط بنها / بورسعيد 15 دقبفة و خط طنطا / المنصورة / دمياط 20 دقبقة .

وأرجعت ذلك بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وناشدت الهيئة الركاب الحفاظ على الممتلكات العامة “محطات – قطارات”، حيث أنها ملك للراكب وهو المتنفع الأول منها .

أرقام الخطوط الساخنة لإستقبال الشكاوى واﻻقترحات:

01274422925 –  0225753555 – 147

استعلامات: 1166 –  090071166

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