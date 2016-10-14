102 شركة مصرية تشارك بمعرض سيال الدولي للصناعات الغذائية بباريس

أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية حرص مستثمري القطاع على دعم الاقتصاد الوطني في ظل ما تواجهه مصر من أزمات حاليا وذلك من خلال الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم الصادرات لتوفير المزيد من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد.

وكشف برزي، خلال بيان صادر عنه اليوم، عن مشاركة 102 شركة مصرية من قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في معرض “سيال الدولي” والمقرر انطلاق إعماله بالعاصمة الفرنسية باريس غدا الأحد، وذلك ضمن خطط وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري لمضاعفة صادرات القطاع التي سجلت نحو ملياري دولار.

وأكد أن مجلسي تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات بذلا جهدا كبيرا من اجل تعديل موقع الجناح المصري لوضعه في مكان متميز بالمعرض الأهم عالميا خاصة ان المشاركة تعد الأضخم لمصر في المعارض الأوروبية وهي تأتي للرد على الإشاعات وحملة التشكيك التي تعرضت لها الفراولة المصرية ببعض الأسواق الخارجية.

وأشار إلى ان الجناح المصري بسيال يمتد على 4 قاعات لإبراز مدي التطور الكبير الذي حققته الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية، فبالتعاون مع جمعية الطهاة المصريين نخطط لطهي اطعمة بطرق جديدة حديثة تتواكب مع الذوق الاوروبي وباستعمال المنتجات المصرية خاصة زيت الزيتون كما سيتم تقديم الكثير من العصائر التي تشتهر بها مصر.

وأكد أن مصر تحتاج لسرعة تبني استراتيجية صناعية جديدة لتعظيم القيمة المضافة لصناعاتنا المختلفة على ان تركز على المزايا النسبية المتوافرة بكل صناعة وأيضا الفرص التصديرية المتاحة بالأسواق المختلفة، لافتا إلى ان قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يسهمان معا بنسبة 22% من إجمالي صادرات مصر السلعية غير البترولية، ومع ذلك فهناك مجال كبير لزيادة صادراتهما مستقبلا.

كما أوضح أنه في ظل عدم توافر إمكانيات كبيرة لدي هيئة المعارض والمؤتمرات فان المجلس التصديري تقدم بمقترح للهيئة للتركيز على الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة والتي تحقق مردود كبير ونتائج ايجابية ملموسة للقطاع التصديري.

وطالب صندوق تنمية الصادرات بتفعيل برنامج رد أعباء المصدرين من خلال سرعة صرف مستحقات المصدرين بالصندوق لزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية خاصة انها تعاني من اشتداد المنافسة من دول جنوب شرق أسيا وتركيا التي تقدم لمصدريها دعم مالي بشكل كبير.