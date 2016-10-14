القبض على مهندس زراعى وسائق بحوزتهما مليون قرص مخدر بالشرقية

ألقت الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، اليوم، القبض على مهندس زراعي بإدارة بلبيس الزراعية، وسائق، بحوزتهما مليون قرص مخدر، ومبلغ مالى 190 ألف جنيه.

وكانت معلومات سرية وردت لضباط الإدارة العامة للمخدرات، عن قيام " "علاء ح ال ع " وشهرته علاء الربع 34 سنة مهندس زراعي بإدارة بلبيس الزراعية ومقيم بلبيس، و" أيمن س م ال " 29 سنة سائق ومقيم بندر بلبيس، بجلب كمية من العقاقير المخدرة.

وتمكن ضباط الإدارة العامة، من عمل كمين لهما، بالقرب من مزلقان الجوسق، وتم ضبط المتهمان أثناء قيادة الأول السيارة رقم 47562 ملاكي شرقية، وقيادة الثاني السيارة رقم ور و ب 4736 مصر، وبحوزتهما 60 ألف قرص مخدر، و195 ألف جنيه، وبتفتيش منازلهما عثر علي 940 ألف قرص مخدر أخرى، بإجمالي مليون قرص مخدر، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق معهما بمعرفة إسلام صيام ومحمد وهدان وكيلا النائب العام، وسكرتارية عبد الله حلمي ومحمود عبيد.